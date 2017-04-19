Şaşkın Sürücü Yaşlı Kadını Canından Ediyordu

Yardım edeyim derken kadını canından ediyordu.



İlginç olay Estonya'da meydana geldi. Bir sürücü, aracından inerek karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına yardım etmek istedi. Ancak el frenini çekmeyi unuttuğu araç, bir süre sonra ikilinin üzerine doğru gelmeye başladı. Unutkan sürücü aracını durdurmaya çalışırken, dengesini kaybeden yaşlı kadın kendini yerde buldu. Çevredekilerin yardımıyla yerden kaldırılan kadın karşıya geçerken, olay araç kamerası tarafından kaydedildi.



(İHA)