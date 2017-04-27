Şaşkın Futbolcu Büyük Sırrı İfşa Etti!

Juventuslu futbolcu Cuadrado, taraftarın merakla beklediği yeni sezon formalarını erkenden ifşa etti.



Kulüp tarafından yeni sezon öncesine kadar saklanan sır böylece ortaya çıkmış oldu.



Yeni formasıyla, sosyal medyada bir paylaşım yapan başarılı futbolcu, kulüpten gelen tepkiler sonrası, fotoğrafı sildi.



Ancak paylaşım çoktan herkese ulaşmıştı.



Juventus'un yeni logolu forması da böylece ortaya çıkmış oldu.



