Saski Tesisleri 7'den 70'e İlgi Görüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından şehirde yüksek teknoloji ile inşa edilen tesisler farklı meslek gruplarından ve 7'den 70' e birçok yaş grubu tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Bugüne dek tesisleri 78 farklı grupla 4 bin 44 kişi ziyaret etti.



Türkiye'de ilk defa yerel yönetimler tarafından inşa edilen ADASU HES, Sapanca Gölü suyunun yüksek teknoloji ile arıtıldığı Hızırilyas Su Yönetim Merkezi ve şehrin atıksularının toplanarak doğaya geri kazandırıldığı Karaman Atıksu Arıtma Tesisine geziler düzenleniyor. Bugüne dek 78 farklı grup SASKİ tesislerini ziyaret etti. SASKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan değerlendirmede, "SASKİ tarafından şehirde inşa edilen tesisler öğrenciler, araştırmacılar ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İçerisinde bulunduğumuz 2017 yılında farklı meslek grupları ve 7'den 70' e birçok yaş grubundan 578 kişi tesislerimizi ziyaret etti. Gezi programlarını ilk düzenlediğimiz 2014 yılından bu yana ise 4044 kişi tesislerde misafirimiz oldu. Özellikle yurtiçi ve yurtdışından öğrenciler ve akademisyenler ciddi bir ilgi gösteriyor. Söz konusu geziler özellikle öğrencilerin teorik alandaki bilgilerinin uygulama sahasında çalışır vaziyetteki tesislerde inceleme olanağı sunması açısından oldukça yararlı oluyor. Gelen talepler doğrultusunda da bu gezilerimiz devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA