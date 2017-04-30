Saski Orhangazi Caddesinde Altyapı Çalışmalarını Sürdürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Orhangazi Caddesinde başlatılan altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla şehrin girişi yeni bir görünüme kavuşuyor. İçmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla asfalt serim ve kaldırım yenileme işlemleri de gerçekleştirilecek.



Öncesinde Sigorta Kavşağı ve Tek Kavşağı arasında kalan bölgede SASKİ tarafından başlatılan altyapı çalışmaları kapsamında caddenin içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları inşa ediliyor. SASKİ ekiplerinin 24 saat aralıksız çalıştığı bölgede altyapı çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla Büyükşehir Belediyesi, bölgede asfalt serim ve kaldırım yenileme işlemlerine başlayacak. Orhangazi Caddesi, hem altyapı hem de üst yapı çalışmalarıyla yeni bir görünüme ve sorunsuz altyapıya kavuşmuş olacak.



Orhangazi Caddesinde devam eden altyapı çalışmaları ile ilgili olarak SASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Her geçen gün bir yenisini eklediğimiz içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu projeleri ile şehrimiz için sorunsuz bir altyapı inşa ediyoruz. Yine bu kapsamda Büyükşehir Belediyemizin kentsel tasarım ve cadde yenileme çalışmaları ile yenileyeceği Orhangazi Caddesi'nin eskiyen ve ihtiyacı karşılamayan altyapısını başlattığımız çalışma ile yeniliyoruz. Yeni içmesuyu hattı inşa ederek vatandaşlarımıza ulaştırdığımız suyun kalitesini garanti altına alıyoruz. 1999 depreminde önemli ölçüde zarar gören kanalizasyon hattını yeniden inşa ediyoruz. Caddede yağmursuyu hatları da inşa ederek zaman zaman yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırıyoruz. Cadde üzerinde 5 ekip ile 24 saat aralıksız çalışıyoruz. Sakarya'mızı daha yaşanılabilir bir şehir haline getirebilmek adına yoğun çaba sarf ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA