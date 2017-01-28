Saski Dona Karşı Uyardı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü vatandaşları don olaylarına karşı uyardı.



SASKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "Eksilere düşen hava sıcaklıkları sayaç ve su tesisatlarında donmalara neden olabilmektedir. Açıkta bulunan su tesisatları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı veya yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Abonelerimizin donan sayaç ve tesisatlarına hiçbir şekilde ateş tutmaması ve sıcak su dökmemesi gerekmektedir. Gerekli tedbirlerin alınmaması halinde soğuğa karşı hassas olan su sayaçları kullanılamaz hale gelebilir. Sayaçların; kalın yün kumaş, boru kılıfı, izocam gibi parçalarla sıkıca sarılarak muhafaza altına alınmalı, ayrıca varsa muhafaza sandıkları da talaşla doldurulmalıdır. Sayaç donmaları ve sayaç bağlantıları ile vanalardan su sızmalarına karşı dikkatli olunmalıdır. Abonelerimize herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için su sayaçlarını uygun şekilde korumalarını tavsiye ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA