Saski'den Taraklı ve Geyve'ye 45 Milyonluk Yatırım

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Taraklı ve Geyve ilçelerine bağlı 33 mahalleye daha sağlıklı ve daha bol içmesuyu ulaştıracak projede gerçekleştirilecek kaynak töreni ile çalışmaların başlayacağını açıkladı.



Taraklı ve Geyve'nin 33 mahallesi için hayata geçirilecek içmesuyu projesinde çalışmalara kaynak töreni ile başlayacaklarını belirten Dr. Rüstem Keleş, "Taraklı ve Geyve ilçelerimizin yüksek kesimlerinde yer alan 33 mahallemiz için 45 milyon liralık yatırım yaparak yeni bir içmesuyu projesini hayata geçiriyoruz. Taraklı'da 12 ve Geyve'de 21 mahallemizi daha sağlıklı ve daha bol içmesuyu ile buluşturuyoruz" dedi. Şehrin altyapı geleceğini garanti altına alacak projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Dr. Rüstem Keleş, "Söz verdiğimiz gibi Sakarya'mızın 16 ilçesinde dev projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. İçmesuyu, kanalizasyon, atıksu ve yağmursuyu anlamında çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Şimdi de Taraklı ve Geyve ilçelerimizin yüksek kesimlerinde yer alan 33 mahallemiz için 45 milyon liralık yatırım yaparak yeni bir içmesuyu projesini hayata geçiriyoruz. 13 Nisan Perşembe günü hemşerilerimizin de katılımıyla düzenleyeceğimiz kaynak töreniyle çalışmalarımıza başlıyoruz" diye konuştu.



Projenin iki ilçenin içmesuyu geleceği adına önemli bir garanti olacağını ifade eden Dr. Rüstem Keleş, "Taraklı ve Geyve ilçelerimiz için 45 milyon değerinde dev bir yatırım yapıyoruz. Proje kapsamında 33 mahallemizin tüm içmesuyu altyapısını yenileyerek yeni bir hat inşa edeceğiz. İki ilçemize toplamda 165 kilometre içmesuyu hattı ve 8 modern içmesuyu deposu kazandıracağız. Proje ile 750 metre yükseklikteki mahallelerimize kaliteli içmesuyuna ulaştıracağız. Projemizin ilk etabı için 45 milyon liralık yatırımla Taraklı'da 12, Geyve'de 21 mahallemizi daha sağlıklı ve daha bol içmesuyu ile buluşturuyoruz. Yatırımımızın şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. Dr. Rüstem Keleş, "İki ilçemize de entegre bir içmesuyu ağı kuruyoruz. Taraklılı ve Geyveli hemşerilerimiz için en az 100 yıllık garanti oluşturuyoruz. İki ilçenin yüksek kesimlerde yer alan 33 mahallelerimizi daha sağlıklı ve bol içmesuyu ile buluşturuyoruz. Söz konusu projemiz. bölge için planladığımız entegre sistemin sadece ilk etabı. İki ilçemizde bazı bölgelerde dönem dönem görülen yetersizlik sorunu, hayata geçireceğimiz yeni proje ile tarihe karışacak. İnşallah projemiz tamamlandığında Geyveli ve Taraklılı hemşerilerimiz içmesuyu anlamında hiçbir sorun yaşamayacak. Taraklı Meydanında, saat 14.00'da gerçekleştireceğimiz kaynak törenimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA