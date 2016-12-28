Saski'den Dolandırıcılık Uyarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü vatandaşları kurumun adını kullanarak yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı.



SASKİ'den yapılan açıklamada, "SASKİ'nin adı kullanılarak vatandaşlarımızın ikamet adreslerine gelen bazı şahısların elden para talebinde bulundukları bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Bu bilgi üzerine konu derhal Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmiş ve yasal süreç başlatılmıştır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından Genel Müdürlük, SASKİ vezneleri, anlaşmalı bakanlar ve ödeme noktaları dışında hiçbir şekilde vatandaşların adresine gidilerek para veya borç tahsilinde bulunulmamaktadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde konunun SASKİ ve Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ederiz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA