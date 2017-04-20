Şaşırtan Messi C.ronaldo Resmi!

İspanya La Liga'da bu hafta sonu dev maç, Real Madrid - Barcelona karşılaşması oynanacak.



Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde başkent ekibi Bayern Münih'i elereyek adı yarı finale yazdırırken, Katalanlar ilk maçta Juventus'a 3-0 kaybetmesinin dezavantajıyla sahasında 0-0 berabere kalarak Devler Ligi'ne veda etmişti.



Real Madrid ile Barcelona, 23 Nisan Pazar günü saat 21.45'te Bernabeu'da karşı karşıya gelecek.



Bu karşılaşma öncesinde İspanya'da sokaklarda ilginç görüntüler meydana geldi. Duraklarda 3 gün sonra oynanacak El Clasico öncesi, her iki takımın kilit ismi ve dünya yıldızı olan Messi ve Ronaldo'nun öpüştüğü grafiti yaptılar.



Oldukça yoğun ilgi toplayan bu grafiti önünde insanlar fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Bu ilginç görüntü sosyal medyada da olay oldu.



Grafitiyi oluşturan ise İspanya'da sokak sanatçısı olarak tanınan Tvboy'un olduğu belirtildi. Tvboy bu esere 'Aşk kördür' ismini verdi. Tvboy'un bu çizimi bir gecede yaptı.







(Fanatik)



(*Grafiti, çoğunlukla kamusal bir alanda yer alan bir duvar ya da yüzeye çizilmiş, kazınmış veya püskürtülmüş yazı ve çizimlerdir.)