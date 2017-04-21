Saruhanlı'daki Depremde Bazı Evlerde Hasar Oluştu
Manisa’nın Selendi ve şehzadeler ilçelerinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki iki ayrı deprem sonrası Saruhanlı ilçesinde cami, okul ve bazı evlerde ufak çaplı hasar oluştu.
Manisa'nın Selendi ve şehzadeler ilçelerinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki iki ayrı deprem sonrası Saruhanlı ilçesinde cami, okul ve bazı evlerde ufak çaplı hasar oluştu.
Saruhanlı Kaymakam Vekili İsmail Çorumluoğlu ve Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı hasar gören binalarda incelemelerde bulundu. Hasar gören cami ve ilkokulunda ve bazı evlerde inceleme yapan AFAD ekiplerinin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Saruhanlı Kaymakam vekili İsmail Çorumluoğlu, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık da hasar gören cami, ilkokulu ve evlerde inceleme yaptı. Hasarla ilgili açıklama yapan Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, "Çok şükür can kaybı yok, cami, okul ve bazı evlerde küçük çaplı hasarlar meydana gelmiş. AFAD ekipleri inceleme yaptı" dedi. - MANİSA