Saruhanlı'da Üzüm Bağlarını Soğuk Vurdu

Saruhanlıda gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi, Sultaniye cinsi üzüm bağlarının zarar görmesine neden oldu.



Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde üzüm bağlarında don meydana geldi. Gece saatlerinde yaşanan ani düşüş nedeniyle Saruhanlı'da Sultaniye cinsi üzüm bağlarının zarar görmesine neden oldu. Kemiklidere ve Dilek Mahallesi yöresindeki üzüm bağlarının yüzde 10 ila yüzde 30'unun soğuk nedeniyle büyük ölçüde zarar gördüğünü ve üreticilerin kaybının büyük olduğunu belirten Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Çiftçilerin yüzde 80'i TARSİM sigortalı. Onun için zarara uğrayan çiftçilerimizin bir an önce sigorta acentelerine başvurmaları gerekmektedir. TARSİM sigortası olan vatandaşlar için eksperlerin derhal üzüm bağlarına inip gerekli tespitleri yapmasını istiyoruz" diye konuştu. - MANİSA