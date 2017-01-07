Saruhanlı'da Kapanan Yollar Ulaşıma Açılıyor

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, Saruhanlı Belediyesi tarafından ulaşıma açıldı.



Saruhanlı'da kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmek için belediyede Afet Koordinasyon Merkezi oluşturuldu. Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı'nın Başkanlığı'nda oluşturulan birim, gece boyunca mahallelerden gelen sorun ve şikayetleri değerlendirdi.



Bu kapsamda Halitpaşa ve Büyükbelen, Mütevelli, Koldere ve Gümülceli ile Paşaköy, mahallelerinde kardan dolayı kapanan yollar ulaşıma açıldı. Saruhanlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait iş makineleri bölgeye hareket ederek yollardaki karları temizledikten sonra yollarda tuzlama ve kumlama çalışması yapıldı.



Başkan Yaralı, ilçe genelinde kar yağışına bağlı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, meydana gelebilecek vakalara karşı hazırlıklı olduklarını söyledi. - MANİSA