Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde FETÖ/PYD operasyonu kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda F.Ç., H.Ş., H.T., B.B. ve Z.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden F.Ç, H.Ş, H.T, B.B, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Z.K mahkemece tutuklanarak ceza evine götürüldü. - MANİSA
Saruhanlı'da Fetö Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde FETÖ/PYD operasyonu kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 1’i tutuklandı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde FETÖ/PYD operasyonu kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.
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