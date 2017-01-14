Saruhanlı'da Çadırdaki Suriyelilere Yardım

MANİSA'nın Saruhanlı Belediyesi, ilçede çadırda yaşam mücadelesi veren Suriyeli 27 kişilik 4 aileyi spor salonuna yerleştirdi.



Saruhanlı Belediyesi tarafından kaldıkları çadırdan alınan Suriyeli aileler, Saruhanlı Belediyesi Spor Salonu'na getirildi. Spor salonunun içine bir çadır kurulurken, ısınma ve gıda ihtiyaçları da Saruhanlı Belediyesi tarafından karşılanan aileler, sıcak ve güvenli bir ortamda yaşamaya başladı.



Saruhanlı Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Yaralı, Suriyelilerin yaşadığı drama Türkiye hariç diğer ülkelerin seyirci kaldığını belirterek, "Bizler millet olarak mağdur ve mazlumlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Nerede bir ihtiyaç sahibi varsa onun yanında olacağız. Hemen yanı başımızda bizimle tarihi bağları olan kardeşlerimizin yaşadığı Suriye'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. İnsanlar yurdunu ve yuvasını terk edip ülkemize sığınıyor. Suriyeli kardeşlerimizin bize ihtiyacı var. Onları yalnız ve çaresiz bırakmayacağız" dedi.



- Manisa