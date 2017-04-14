Şartlı Tahliye Oldu, Uyuşturucudan Tutuklandı

HATAY (İHA) – Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucudan gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Şahsın cezaevinden şartlı tahliye edildiği öğrenildi.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Erler Caddesi'nde bir iş yerine düzenlediği operasyonda satışa hazır fişekler halinde esrar ve uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan F.D.'nin (26) evinde yapılan aramada ise 800 adet kimyasal hap ele geçirildi. Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.D.'nin daha önce cezaevinden şartlı tahliye ile serbest kaldığı öğrenildi. - HATAY