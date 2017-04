Sarraf ve Atilla'nın ABD'de Yargılanması

NEW "ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme" ve "bankacılık dolandırıcılığı" suçlamalarıyla ABD'de yargılanan iş adamı Rıza Sarraf ile Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla suçlamaları reddetti.



New York Güney Bölge Mahkemesi'nde 24 Nisan'da hakim karşısına çıkacağı açıklanan Sarraf ve Atilla, takvim değişikliği yapılarak bugün hakim karşısına çıkarıldı.



Savcılık geçen hafta Sarraf ve Atilla'nın yargılanacağı iddianameleri birleştirmiş ve böylece dava da birleşmişti. Birleştirilmiş davaya Sarraf davasının hakimi Richard Berman bakacak.



ABD medyasında yer alan haberlere göre bugünkü duruşmada Rıza Sarraf ve Mehmet Hakan Atilla, kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti.



Sarraf geçen yıl mart ayından bu yana New York'ta tutuklu bulunuyor.



Mehmet Hakan Atilla da 27 Mart'ta JFK havalimanından Türkiye'ye gitmek üzere iken gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.



"ABD'nin İran yaptırımlarını delmek" ve "bankacılık dolandırıcılığı" konusunda iki suçlama yöneltilen Atilla'nın suçlu bulunması halinde ilk suçlamadan 20 yıl, ikinci suçlamadan da 30 yıla kadar ceza alabileceği belirtilmişti.



Dava ertelenebilir



Mahkeme daha önce Sarraf davası için 24 Nisan'a gün vermişti. Bu duruşmada Sarraf'ın savunma ekibine dahil ettiği New York'un eski Belediye Başkanı Rudy Giuliani ve eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey'in durumları görüşülecek.



Savcılık, Giuliani ve Mukasey'in şirketlerinin temsil ettiği bazı ABD bankalarının "Sarraf'a atılı suçun mağduru" olabilecekleri gerekçesiyle "çıkar çatışması" ihtimalini gündeme getirmişti.



Hakim Berman da yeni avukatların davanın görülmesinde ne tür rolleri olacağının açıklığa kavuşturulmasını istemişti.



Son duruşmada Sarraf'ın avukatlarından Benjamin Brafman, Giuliani ve Mukasey'in duruşmalarda müvekkili temsil etmeyeceğini ancak davaya "diplomatik çözüm" bulunması için çalışacaklarını söylemişti.



Sarraf'ın suçlu olup olmadığına ilişkin karar duruşmalarının ağustos ayında başlaması bekleniyordu ancak Atilla'nın da davaya dahil edilmesi nedeniyle bu tarihin ertelenebileceği belirtiliyor.