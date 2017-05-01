Sarp ve Mert Artık Aynı Tarafta!

MERT'İN, SARP'LA İLGİLİ GERÇEĞE YAKLAŞTIĞI AN İSE NEFESLER TUTULACAK

Heyecanın ve tansiyonun bir an bile düşmediği 'İçerde'nin yeni bölümünde bambaşka bir dönem başlayacak. Mert'in, Celal'in adamı olduğunun ortaya çıkması tüm dengeleri değiştirecek. Sarp ve Mert, artık omuz omuza mücadele edecek. Mert'i, adamlarına oğlu olarak tanıştıran Celal, önemli bir yol ayrımına gelecek. İki kardeşin yan yana olmasıyla kendini bir anda ateş hattının tam ortasında bulan Celal'in hayati bir karar vermesi gerekecek: "Sarp mı, yoksa beni baba bilen Mert mi?" Polis olduğu gerçeğini gizlemesi her zamankinden güç olan Sarp ise beklenmedik bir anda Mert'e açık verecek. Artık mafya adamı olan Mert, polislik içgüdüleriyle hareket ederek Sarp'la ilgili büyük sırrın peşine düşecek.

SARP, MELEK'İN ARDINDA BIRAKTIĞI KASETİ BULABİLECEK Mİ?

Melek'le birlikte kardeşini de ikinci kez kaybetmenin acısını paylaşan Sarp, büyük bir sürprizle karşılaşacak. Melek'in ardında kaset bıraktığını öğrenen Sarp, kardeşiyle ilgili bu ipucuna ulaşmak için çabalayacak. Umudunu tamamen kaybetmişken bu kasetle yeniden hayata dönen Sarp'la birlikte başkaları da adım adım Melek'in ardında bıraktığı kaseti bulmak için harekete geçecek.

#İçerde, MİNİK KALPLERLE BİRLİKTE UMUDA KOŞUYOR!

Minik Kalplerle El Ele Derneği MİKA-DER ile birlikte bugünün çocuklarına umut dolu bir gelecek vermek için onlara elini uzatan 'İçerde', herkesi #anıbiriktir etiketi ile Twitter ve Instagram üzerinden fotoğraflarını paylaşmaya çağırıyor. Bu işe MİKA-DER, Show TV ve Ay Yapım ile birlikte gönlünü koyan OMO, 8 Mayıs'a kadar yapılacak her #anıbiriktir etiketiyle yapılacak paylaşım için 'Minik Kalpler İçerde' projesine destekte bulunuyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başlatılan bu etikete sosyal medyadan ilgi her geçen gün artarken, dizi iki yeni etiketle de izleyicilerin unutulmaz 'İçerde' anlarına yenilerini ekliyor. Dizinin çekilmesini istediği yerin fotoğrafını #içerdeburada etiketiyle paylaşan izleyiciler, dizide görmek istedikleri mekânları belirtirken, #içerdeşarkıöner etiketiyle de 'İçerde'de dinlemek istedikleri şarkıları diziye önerebilecekler.

'İçerde'nin heyecan dolu yeni bölümünde Sarp'la ilgili gerçeği Mert öğrenecek mi, Celal ile Kudret arasındaki hesaplaşmada neler yaşanacak, Melek'in ardında bıraktığı kaseti ilk kim bulacak gibi sorular cevap bulacak.