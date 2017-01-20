Sarp Levendoğlu, Boşandığı Eşi Birce Akalay'ı Yeniden Takibe Aldı

Oyuncu Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay, 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.
İHANET İDDİALARI İLE GÜNDEME GELDİLER
Birce Akalay, adı Derya Şensoy ile aşk dedikodularına karışan eşine dava açtı ve ikili geçtiğimiz gün resmen boşandı.
BİRBİRLERİNİ SİLMİŞLERDİ
Boşanmanın ardından Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay birbirlerini sosyal medya hesaplarından da sildi.
SARP, YENİDEN TAKİBE ALDI
Boşanma süresince hiç konuşmayan Sarp Levendoğlu'ndan dün akşam şaşırtan bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, eski eşini yeniden takibe aldı.
Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu 'Küçük Ağa' dizisinin setinde tanışmış, ikili kısa sürede nikah masasına oturmuştu.