Sarkozy Oyunu Fillon'a Verecek
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, cumhurbaşkanı seçimlerinde adaylardan Fillon'a oy vereceğini bildirdi.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, cumhurbaşkanı seçimlerinde adaylardan Fillon'a oy vereceğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
-
Türkiye'nin ihracatına konteyner kumpası!
-
Dolar güne hareketli başladı!
-
Binalara yeşil sertifika geliyor
-
Türk kozmetik devi Fransızlara satılıyor
-
Hükümet yasakların kaldırılması için Rusya'ya çıkarma yapıyor
-
Fitch'ten referandum sonrası önemli açıklamalar!
-
Twitter'ı ayağa kaldıran Taksim'deki taşlar için İBB harekete geçti