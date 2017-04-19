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Sarkozy Oyunu Fillon'a Verecek
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Sarkozy Oyunu Fillon'a Verecek

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, cumhurbaşkanı seçimlerinde adaylardan Fillon'a oy vereceğini bildirdi.

Sarkozy Oyunu Fillon'a Verecek

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, cumhurbaşkanı seçimlerinde adaylardan Fillon'a oy vereceğini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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