Şarköy Güzelköy Mahalle Muhtarından Genel Müdür Başa'ya Ziyaret

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin Güzelköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Deniz, Muhtarlık Azası Sezgin Sezer ile birlikte TESKİ Genel Müdürü Dr.Şafak Başa'yı makamında ziyaret etti.



Ziyaret sırasında TESKİ'nin 24 Mart 2017 tarihinde temelini attığı Şarköy İlçesi, Gaziköy, Güzelköy, Hoşköy ve Çınarlı Mahallelerinin içme suyu ve kanalizasyon inşaatı çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Mahalle muhtarı Deniz, yıllardır yapılmayan altyapı ve arıtma tesisi çalışmalarının başlamış oluşundan dolayı TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa'ya teşekkür etti. Genel Müdür Başa da, muhtar ve azasının bu nazik teşekkür ziyaretinden oldukça memnun olduğunu dile getirerek, çalışmaların başladığını ve Şarköy'ün bu güzel mahallelerinin altyapı sorunlarını çözeceklerini ifade etti. - TEKİRDAĞ