Şarköy' de Çaylar Düdüklü Suyundan

İlçeye 2 kilometre uzaklıktaki Şarköy mahallesinde, düdüklü kaynak suyundan hazırlanan çaylar çok tutuldu. Geçtiğimiz gün Kaymakam Hüseyin Öner'in başkanlığındaki heyete çay servisi yapan Ömer Dönmez, çayda iddialı olduklarını söyledi. Mahalle kahvehanelerinde çayın düdüklü suyu ile hazırlandığını anlatan Mahalle Muhtarı Rıfat Ergün, "Bu nedenle çayımız çok lezzetli oluyor. Kahveciler hep düdüklü suyu kullanıyor" dedi. 2 yıldır kahvehane işlettiğini anlatan 30 yaşındaki Ömer Dönmez," Çay için mahallede akan düdüklü suyunu kullanıyorum. Bu yüzden de çayımız çok seviliyor. Düdüklü suyu çaya kalite katıyor" dedi. - BALIKESİR