Şarkışla Kızılay Yönetiminden Vali Gül'e Ziyaret

Şarkışla Kızılay Şube Başkanı Yavuz Şükrü Yılmaz ve Kadın Kolları Başkanı Neslihan Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri, Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Vali Gül, Şarkışla Kızılay Kadın Kolları'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Türkiye genelinde en aktif ilçeleri sayarsak Şarkışla Kızılay Kadın Kolları muhtemelen ilk 5 içerisine girer." dedi.



Kızılay Şarkışla Kadın Kolları Başkanı Neslihan Yılmaz ise Vali Gül'ün her zaman kendilerine destek olduğunu ifade ederek, Kızılay Haftası'nda düzenleyecekleri Yazar Sinan Yağmur'un da katılacağı programa Vali Gül'ü davet etti. - SİVAS