Şarkışla Gümüştepe Köyünde 'Pancar Ekim Töreni' Yapıldı

Kayseri Şeker tarafından 63'üncü kampanya döneminde düzenlenen pancar ekim törenlerinin Şarkışla Bölgesi ekimlerine Gümüştepe köyünde başlandı.



Gümüştepe Köyü Pancar ekicilerinden Birol Bingöl'ün tarlasında yapılan Pancar ekim törenine Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı A.Turgay Oğuz, Gürçayır Belediye Başkanı Osman Özkan, Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer,Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyelerinden Nizamettin Çatak, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Yönetim Kurulu Üyelerinden Hurşit Dede, Halis Lektemur, bölgedeki sulama kooperatif yöneticileri, muhtarlar ve çiftçileri katıldı.



Etkinlikle ilgili açıklama yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, "Çiftçinin işi zor, meşakkatli,sıkıntılı bundan 1 ay öce ekenlerin maalesef pancarları çıkmasına rağmen pek çok yerleri soğuk vurdu.Kum fırtınasından etkilendi zarar gördü.Erken ekiyor soğuktan etkileniyor,geç ekiyor kuraklıktan etkileniyor.Tabiat şartlarıyla çiftçi sürekli mücadele etmek zorunda.Kolay değil meşakkatli bir iş Ama Allahtan ümidimizi kesmeden rahmeti bereketi cenabı Allah'tan bekleyerek,her zaman bu işi hep beraber işimizi yapmak durumundayız.Onun için bu iş bu kadar anlamlı değerlidir. İnsanlar el emeği alın teriyle helalinden kazanmak için bu uygulamayı bu işi yapıyorlar. İnsanlığın en eski mesleği çiftçilik. Şu anda en değerli meslek bunun önemine inanıp bizde hem çiftçimizin işine bir maddi manevi katkı sağlayabilmek için, hep birlikte bu törenleri icra ediyoruz" diye konuştu. Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, hayırlı bir hasat dönemi temennisinde bulundu.



Kayseri Şeker'in çiftçilere yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı A.Turgay Oğuz ise, "Şeker pancarı Şarkışla'mız için çok önemli bir üründür. Bu ürünün değerlendirilmesi hususunda Kayseri Şeker'in şu ana kadar göstermiş olduğu çiftçimize yaklaşımı gerçekten çok önemli ve çok taktire şayandır. Çiftçilerimiz ürünlerinin paralarını, desteklemelerini zamanın da alıyor. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Aslında bütün tarımsal ürünlerimiz de aynı mantalitenin aynı anlayışın hem üretici hem bunları alan kurumlar açısından değerlendirilmesi gerekir. Yani bu model diğer ürünler için de yapıldığı zaman inanıyorum ki çiftçimiz en üst seviyede kazanç sağlayacak bunun neticesinde de ülkemize büyük bir girdi olacaktır. O yüzden ben Kayseri Şeker Fabrikalarının bu güzel faaliyetlerinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum başarılarının devamını diliyorum" dedi.



Konuşmaların ardından pancar ekim törenine geçildi. - KAYSERİ