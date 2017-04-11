Şarkışla'da Sokak Lambaları Yenileniyor

Çamlıbel Elektrik Dağıtım Şirketi (ÇEDAŞ), Şarkışla ilçesindeki sokak lambalarının bakımını yapıyor.



ÇEDAŞ, ilçede iki ayrı ekiple elektrik hatlarında bakım ve onarım çalışması başlattı. Arızalı sokak lambalarının tamir ve bakımını yapan ÇEDAŞ ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde bazı sokak lambalarını da yeniliyor.



ÇEDAŞ Arıza Onarım Bakım Koordinatörü Davut Derin, vardiya gözetmeden çalışmaların sürdürdüklerini belirtti.



Esentepe Mahallesi'nde yaklaşık 400 aydınlatma lambasının değiştirildiğini kaydeden Derin, şunları söyledi:



"Ekiplerimiz gece gündüz demeden Şarkışla ilçesi belde ve 95 köyüne en iyi hizmeti vermek için çalışıyor. Aydınlatma konusunda da Esentepe Mahallesi muhtarımız Neşet Arslan'ın destekleriyle girilmedik cadde ve sokak bırakmayacağız. Bu mahallemizde çalışmaların sonuna yaklaştık, sırasıyla diğer mahallelerimizde de aynı çalışmayı yapacağız."