Şarkışla'da Şiddetli Rüzgar

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ilçedeki bazı çatıları uçurdu.



Yukarı Mahallede bulunan Toplu Konut idaresindeki bir bloğun çatısı otomobillerin üzerine uçtu. Çatıdan kopan parçaların üzerine düşmesi sonucu 53 yaşındaki Gazi Yılmaz, hafif yaralandı.



Şiddetli rüzgar nedeniyle ilçede bulunan bazı okullarla, yurtların ve çok sayıda binanın çatısı uçtu.



Rüzgar nedeniyle ilçeye bir süre elektrik verilemedi.



Bazı iş makineleri de çadır camilerin uçmaması için kepçeleriyle destek verdi.