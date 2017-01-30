Şarkışla'da Öğrencilere Giyecek Yardımı

Şarkışla'da ilçesinde bir esnaf, hayırseverlerin yardımlarıyla aldığı 30 kabanı, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılması için Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.



Hayırsever esnaf Hasan Özkan, yardımlarla aldığı 30 kabanı, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılması için Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bilgiç'e verdi.



Özkan, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, yurt içindeki çeşitli illerden ve Şarkışla da bulunan hayırsever vatandaşların kendisine para ulaştırdığını söyledi.



Bu paralarla merkez ve köylerdeki maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için mont aldığını aktaran Özkan, kendisine bu imkanı tanıyan hayırseverlere teşekkür ederek bundan sonra da kendisine ulaşacak para veya giysilerle bu işi devam ettireceğini belirtti.