Şarkışla'da Öğrencilere Giyecek Yardımı

Şarkışla'da bir esnaf, 50 kaban ve 10 çift ayakkabıyı ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.



Hayırsever esnaf Hasan Özkan, yardım öncesi Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş'ı makamında ziyaret etti.



Özkan, yurt dışından yurt içinden hayırsever vatandaşların kendisine ulaştırdıkları parayla merkez ve köylerde maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için mont ve ayakkabı aldığını söyledi.



Özkan, bundan sonra da kendisine ulaşacak hayırseverlerin yardımlarıyla bu işi devam ettireceğini belirtti.



Pektaş da, hayırlı işe öncülük yaptığı için Özkan'a teşekkür etti.



Ziyaretin sonunda Özkan, Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Pınar ile yardımları Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen'e teslim etti.



Ergen ise, yapılan yardımlardan dolayı Hasan Özkan'a teşekkür etti.