Şarkışla'da Kısa Kısa

Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Nuri Demirağ'ı anma etkinlikleri kapsamında 50 çam fidanı dikti.



Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, etkinlikler kapsamında, Yukarı Mahalle'deki Şemsi Sivasi Erkek Öğrenci Yurdu bahçesine yurtta kalan öğrencilerle birlikte 50 çam fidanı dikti.



Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ekrem Yurt, Nuri Demirağ etkinlikleri kapsamında konferans, kompozisyon yarışmalar düzenlediklerini söyledi.



Yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin çeşitli hediyelerle ödüllendirdiklerini aktaran Yurt, son olarak Şarkışla Ağaçlandırma Şefliğinden temin ettikleri çam fidanlarını toprakla buluşturduklarını kaydetti.



Fidan dikme etkinliğine Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, İlçe Müftüsü Mehmet Cingöz, Şarkışla Ağaçlandırma Şefi Emre Çakır, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Kutlu Doğum Haftası



Şarkışla'da, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında kutlama programı düzenlendi.



Eski Sanayi Camisi'nde Cuma namazı öncesi düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve ilahiler okundu.



İlçe Müftüsü Mehmet Cingöz, birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde, Kur'an ışığında iyi bir ümmet olarak daha nice kutlu doğumları birlikte geçirmeyi temenni etti.