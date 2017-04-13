Şarkışla'da "Bilinçli Öğretmen, Duyarlı Gençlik" Semineri

Şarkışla ilçesinde, TEOG ve LYS'ye hazırlanan öğrenciler ve öğretmenler için "Bilinçli Öğretmen, Duyarlı Gençlik" konulu seminer verildi.



Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere, eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan konuşmacı olarak katıldı.



Aslanhan, seminere katılımın oldukça yüksek olduğunu söyledi ve gençlere seminer için gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.



Seminere, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, İlçe Müftüsü Mehmet Cingöz, Milli Eğitim Şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ile 8 ve 12. sınıf öğrencileri katıldı.