Şarkılarıyla Fenomen Olan Songül ve Eşinin Düeti Kulakları Kanattı
Fenomen gelin Songül, Esra Erol'un programında geçtiğimiz günlerde evlendi. Songül, eşiyle birlikte 'Renkli Sayfalar'a katılıp düet yaptı. Dinleyenlerin adeta kulakları kanadı.
Evlendirme programında Hadise'nin 'Prenses' adlı şarkısını söyleyip internet dünyasında bir anda fenomen hale gelen Songül, geçtiğimiz günlerde Esra Erol'un programında evlendi. Songül, eşiyle birlikte 'Renkli Sayfalar' programına katılıp düet yaptı. Dinleyenlerin kulakları kanadı.
VİDEOYU GÖREN "BİRBİRLERİNİ BULMUŞLAR" DEDİ
Songül ve eşinin birlikte şarkı söylemesinin ardından videoya sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Videoyu gören herkes "birbirlerini bulmuşlar" yorumu yaptı.
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