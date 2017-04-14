Şarkılarıyla fenomen olan Songül evleniyor!

Ekranların en sevilen ve en başarılı sunucusu Esra Erol, hız kesmeden evlendirmeye devam ediyor.

Esra Erol, Türkiye'nin konuştuğu damat adayı Caner'i evlendirdikten sonra bu kez de şarkılarıyla fenomen olan Songül'ü evlendiriyor.

Esra Erol'da programında tanışan Songül ve Hüseyin'in 12 nisan Çarşamba günü kınası yakılmıştı. Bugün ise canlı yayında nikah masasına oturacaklar.