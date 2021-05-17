Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta? 17 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler canlı izle!

Ekranların sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler müzik programı yeni bölümü ile Kanal D'de yayınlanıyor. Eğlenceli program hakkında Şarkılar Bizi Söyler 17 Mayıs Pazartesi konuk var mı, Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta merak ediliyor. 17 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler canlı izle!

Kanal D'nin sevilen programlarından olan Şarkılar Bizi Söyler müzik programı, Sibel Can ve Hakan Altuğ ve Hüsnü Şenlendirici gibi ünlü isimlerin sunumuyla ekrana geliyor: Şarkılar Bizi Söyler, müzik ve eğlence programı hakkında merak edilenler haberimizde. Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta? Şarkılar Bizi 17 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte detaylar haberimizde…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler 12. Bölüm Fragmanı yayında! Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta Yıldız Tilbe'nin şarkıları söylenecek. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları İrem Derici, Kutsi, Derya Uluğ ve Melek Mosso oluyor.

Sevilen program 20.00'de başlayacak.