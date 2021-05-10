Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta? 10 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler canlı izle!
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Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta? 10 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler canlı izle!

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta? 10 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler canlı izle!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Ekranların sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler müzik programı yeni bölümü ile Kanal D'de yayınlanıyor. Eğlenceli program hakkında Şarkılar Bizi Söyler 10 Mayıs Pazartesi konuk var mı, Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta merak ediliyor. 10 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler canlı izle!

Kanal D'nin sevilen programlarından olan Şarkılar Bizi Söyler müzik programı, Sibel Can ve Hakan Altuğ ve Hüsnü Şenlendirici gibi ünlü isimlerin sunumuyla ekrana geliyor: Şarkılar Bizi Söyler, müzik ve eğlence programı hakkında merak edilenler haberimizde. Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta? Şarkılar Bizi 10 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte detaylar haberimizde…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta Coşkun Sabah'ın şarkıları söylenecek. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları Coşkun Sabah, Ümit Besen, Haktan, Baha ve Ahmet Selçuk İlkan oluyor. Sazların ve sözlerin keyfinin doruklara çıkacağı bir bölüm geliyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şarkılar Bizi Söyler Pazartesi akşamı 20.00'da Kanal D'de!

10 MAYIS ŞARKILAR BİZİ SÖYLER CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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