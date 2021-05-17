Şarkılar Bizi Söyler konuğu Melek Mosso kimdir? Melek Mosso gerçek adı ne?

Kanal D ekranlarının sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Melek Mosso araştırılıyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Melek Mosso kimdir, kaç yaşında? Melek Mosso nereli, mesleği nedir? Melek Mosso hayatı ve biyografisi nedir?

Ünlü sanatçı Melek Mosso Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Melek Mosso merak edildi. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Melek Mosso kimdir, kaç yaşında? Melek Mosso nereli, mesleği nedir? Melek Mosso hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER MELEK MOSSO KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Kasım 1988

Kaç yaşında: 32yaşında

Nereli: Kayseri

Doğum Adı: Melek Davarcı

11 Kasım 1988'de Kayseri'de doğdu. Müziğe yedi yaşında ilk bestesini yaparak başladı. Dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri almaya başladı. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimine devam etti. Lise döneminde yan flüt çalmaya başladı. Üniversite öğrenimini Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı. Öğrenim hayatı boyunca korist ve solistlik yaptı.

Eğitimini tamamladıktan sonra geldiği İstanbul'da Kadıköy - Beşiktaş hattında müzik yaparak tanınırlığını arttırdı. Ayrıca piyano, yan flüt, solfej ve armoni dersleri vererek, müzik eğitimi almak isteyen öğrencilerini konservatuvar sınavlarına hazırladı. Çeşitli Müzik Yarışmalarına katılarak ödüller kazandı. Müzisyen arkadaşları ile kurduğu Zbam The Band isimli grubu ile swing ve caz konseptli müzik yaparak çeşitli sahnelerde performans gösterdi.

Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" isimli şarkısını yeniden yorumladığı video 85 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. No.1'in TV dizisi Çukur için yapılan "Hiç Işık Yok" isimli şarkısında No.1'e eşlik etti ve bu parça 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. Ayrıca "Hiç Işık Yok" isimli parça No.1'in "Siyah Bayrak" albümünde yer aldı. 2018 yılında söz ve müziğini kendisinin yaptığı teklisi "Kedi" ile uzun süre radyoların çalma listelerinde yer aldı.

DİSKOGRAFİSİ

EP'leri

• Melek Mosso (2020)

Single'ları

• "Kedi" (2018)

• "Gölgen Yeter" (2018)

• "Keklik Gibi" (2019)

• "Vursalar Ölemem" (2019)

• "Sarıla Sarıla" (2019)

• "Gönül Gözü" (2020)

• "Unutan Kazanır" (2020)

• "Cumartesi Türküsü" (2020)

• "Yalan" (ft. Aras) (2020)

• "Kurtuldun Dediler" (2020)

• "Kızgınım" (2021)

• "Ağlarsam" (2021)

• "Sonrası Kalır" (2021)

• "Gel Desem de Gelme" (Aras ile) (2021)

• "Zülüf" (Haluk Levent ile) (2021)