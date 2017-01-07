Şarkikaraağaç'ta "Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu" Protokolü İmzalandı

Isparta'nın Şarkikaraağaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şarkikaraağaç Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı arasında "Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu" çalışmaları ve işbirliği protokolü imzalandı.



Şarkikaraağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Aslan, Şube Müdürü Osman Ali Kemik ve Esnaf Odası Başkanı Hakan Yıldız öncülüğünde, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu oluşturuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törenle "Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu" çalışmaları ve işbirliği protokolü imzalandı.



İmza töreninde Oda Başkanı Hakan Yıldız, eğitimde kalite ve etkinlik açısından lider bir kurum olmak için birçok çalışma yürüttüklerini belirterek, "Burada da katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim anlayışı çerçevesinde çevre bilinci gelişmiş, yenilikçi düşünen, bilimsel, sanatsal ve kültürel formasyonu ile manevi değerlere bağlı öz saygısı yüksek bireyler yetiştirmek azmindeyiz. Ülkemizde 2023 vizyonuna uygun sürdürebilir ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamanın, sahip olduğumuz genç nüfusu küresel rekabette avantaja çevirmenin ve ekonomimizin itici gücü yapmanın yegane yolu nitelikli bir mesleki ve teknik eğitimden geçmektir. Ülkemizin her bakımdan kalkınmasında ve zenginleşmesinde, işsizliğin önlenmesinde, sosyal barışın ve adaletin tesis edilmesinde, küresel ölçekte rekabette mal ve hizmet üreten sektörlerin çok büyük katkıları bulunmaktadır" dedi.



Milli Eğitim Bakanlığının koordinatörlüğünde hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulunun kararı ile kabul edilen protokol sayesinde gençlerin daha nitelikli bir mesleki ve teknik eğitimi gerçekleştirmek amacıyla mesleki eğitim ortamının hazırlanabilmesi açısından önemli bir fırsat olacağı kaydedildi. - ISPARTA