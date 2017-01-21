Genç bir yunusun öyküsünü anlatan Şarkıcı Yunus Tako tiyatro oyunu, 21 Ocak'ta KKM Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Sahnesi'nde...



Özgür sularda ünlü olma hayallerinin peşinde giderken, kendini bir anda yunus gösteri merkezinde tutsak bulan genç bir yunusun öyküsünü anlatan oyunun biletlerinden elde edilen gelirin bir kısmı, Bana Göz Kulak Ol Derneği vasıtasıyla sokak hayvanları yararına kullanılacak.



İçinde balıkların, deniz kaplumbağalarının ve köpekbalıklarının olduğu, dostluğun ve özgürlüğün anlamını en keyifli haliyle çocuklara anlatan bu güzel oyunu kaçırmayın!



"Özgürlük var bu sularda



Derin sonsuz okyanusta



Tutsak etmeyin bizleri



Nefes yok havuzlarda"