Şarkıcı Morissette'in Eski Finans Müdüründen Dolandırıcılık İtirafı

Kanadalı pop müzik şarkıcısı Alanis Morissette'in eski finans müdürü Jonathan Todd Schwartz, şarkıcıdan 4,8 milyon dolar çaldığını itiraf etti.



ABD'li savcılardan yapılan açıklamaya göre, dolandırıcılıkla suçlanan ve 2009-2016 yıllarında Morisette'in finans müdürlüğü görevini yürüten Schwartz, sanatçının hesabından 4,8 milyon doları kendi hesabına geçirdiğini kabul etti.



ABD'nin Los Angeles kentindeki federal mahkemede görülen davada hakim önüne çıkan Schwartz, Morisette'den 4,8 milyon dolar, ismi açıklanmayan diğer ünlülerden ise en az 2 milyon dolar olmak üzere yaklaşık 7 milyon doları kendi hesabına geçirdiğini söyledi.



Schwartz'ın 4 ila 6 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.



Morisette, geçen yıl yeni bir finans müdürünü işe aldıktan sonra hesabında büyük açıklar olduğunun farkına varmasının ardından Schwartz'ın şahsına ve eski şirketi GSO'ya zimmetine para geçirme suçlamasıyla 15 milyon dolarlık dava açmıştı.



GSO, soruşturmanın ardından yayımladığı açıklamada, Schwartz'ın parayı savurgan bir hayat yaşamak için kullandığının ortaya çıkmasıyla "şoka" uğradıklarını ifade etmişti.



GSO ve Morissette arasında anlaşmaya varılmasının ardından Kanadalı şarkıcı davayı düşürmüştü.



Schwartz'ın davasının 1 Şubat'taki duruşma ile sonuca bağlanması bekleniyor.