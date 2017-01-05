Şarkıcı Mengüç, Roman Öğrencilerle Buluştu

Kırklareli Valiliğince hazırlanan "Bir Roman Yazıyorum Düşüm Gerçeğim Projesi" kapsamında şarkıcı Tarık Mengüç, dezavantajlı Roman öğrencilerden oluşan ritm grubuyla bir araya geldi.



Kırklareli Tevfik Fikret Ortaokulunda çalışma yapan öğrencileri ziyaret eden Mengüç, öğrencilere darbuka çalarak eşlik etti.



Öğrencilere yaşamıyla ilgili bilgi veren Mengüç, hedeflerinden vazgeçmeyerek en üst noktaya ulaştığını kaydetti.



Maddi imkansızlıklar dolayısıyla eğitimini tamamlayamadığı ifade eden Mengüç, bütün Roman çocukların okuyarak iyi mevkilere gelmesini istediğini belirtti.



Romanların müzik ile dünyada bir numara olduklarını vurgulayan Mengüç "Biz Romanlar çok güçlüyüz. Dünyaya bütün müziğimizle ritm tutuyoruz. Müzik camiasında bütün dünyada Romanlar müziği bıraksın müzik bitiyor. Paradan önce mutlu olmayı öğreneceksiniz. Mutlu olduğunuz zaman para zaten gelir." diye konuştu.



Yaklaşık 30 yıl boyunca hedefine ulaşmak için büyük çabalar harcadığını aktaran Mengüç, hiçbir zaman hedefinden vazgeçmediğini ve karşısına çıkan bütün zorlukları yendiğini bildirdi.



Mengüç, Roman vatandaşı olmaktan gurur duyduğunu dile getiren



Ritm grubu hakkında Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım'dan bilgiler alan Mengüç, öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çekildi.