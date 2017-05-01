Şarkıcı Linet, Eskiyen Silikonlarını Yeniledi

Ataköy'deki Nossa Costa'da sahneye çıkan şarkıcı derin dekoltesiyle dikkat çekti. Linet, estetik ve yeni silikonlarıyla ilgili soruları geçiştirerek "Elbisemi modacı Gülşah Saraçoğlu tasarladı" dedi.

"ALLAH'IN VERDİĞİ VÜCUDUNUZA İHANET ETMEYİN"

Linet, daha önce kendisine "Çok fit görünüyorsunuz. 18'lik kızlara taş çıkarırsınız" diyen bir konuğa şöyle karşılık vermişti: "Bunu, sağlıklı yaşantıma ve pilatese borçluyum. Lütfen siz de bu şekilde yaşamaya çalışın. Allah'ın verdiği vücudunuza ihanet etmeyin."

İşte Linet'in sahne aldığı geceden kareler;



