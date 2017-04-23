Şarkıcı Gülşen'den Demet Akalın'a Doğum Günü Sürprizi

23 Nisan'da dünyaya gelen Demet Akalın'a şarkıcı Gülşen'den doğum günü sürprizi geldi. Elinde pastayla Demet Akalın'ın evine giden Gülşen, arkadaşına sürpriz yaptı.

EV HALİNİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Ev haliyle Gülşen'i karşılayan Akalın, pastayı üsfledi. Sıfır makyajlı ev haliyle çekilen fotoğrafı Akalın, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

"PASTAYLA EVE BASKIN"

Akalın, paylaşımına, "Canım Gülşenim... Evde pineklerken sürprizin babasını yaptı. Elinde pastayla eve baskın... Canım benim dostluğun için, güzel kalbini bana açtığın içinde ... İnşallah daha nice beraberce senelere..." notunu ekledi.



