Şarkıcı Gülben Ergen, Hakkari'de görevi başındaki polisleri ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü kutladı.



Atatürk Kültür Merkezi'nde Hakkarili gençlerin yer aldığı Genç Gönüllüler Derneği Tiyatro Topluluğu ile bir araya gelen Ergen, gençlerle bir süre sohbet etti.



Daha sonra kentin girişindeki Depin Polis Kontrol Noktasına geçen Ergen, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla burada görevli polisleri ziyaret etti.



Polislerle bir süre sohbet eden Ergen, polislerin 10 Nisan Polis Haftası ve emniyet teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.



Burada gazetecilere kısa bir açıklama yapan Ergen, "Memleketimiz, toprağımız, insanımız onlara emanet. Kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Gülben Ergen, konuşmasının ardından kentten ayrıldı.