Şarkıcı Funda Arar, 2017 Yılı Yörük Güzeli Seçildi

Kumluca ilçesinde bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Tarım ve Seracılık Festivali'nin son konserinde Karatepe stadyumunda şarkıcı Funda Arar konser verdi.



Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, konserden önce yaptığı konuşmada, bu yıl 18'incisini düzenledikleri Tarım ve Seracılık Festivali'nin çok güzel bir şekilde devam ettiğini, festivalin son etkinliği yağlı güreşlerin de Akdeniz finaliyle sona ereceğini söyledi.



Bu yıl festivaldeki etkinliklerin her birinin diğerinden güzel ve farklı olduğunu ifade eden Çetinkaya, "Hem görselliği, hem de katılımcı sayısı bakımında festivalimiz bu yıl zirve yaptı. 10 gün süreyle toplumun her kesimine hitap edecek farklı etkinliklerle çok güzel bir festival gerçekleştirdik. Bizler bu güzellikleri yaparken, en büyük destekçimiz ilk günden bu yana yanımızda bulunan halkımız oldu. Sizlere, maddi manevi desteklerinizden dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.



Konuşmanın ardından şarkıcı Funda Arar, Karatepe stadyumunu dolduran hayranlarının ıslık ve tezahüratları eşliğinde sahneye çıktı. Seslendirdiği hareketli eserleriyle hayranlarını coşturan Arar, yaklaşık bir buçuk saat sahnede kaldı.



- Başkandan Kumluca domatesi



Konser sonunda sanatçıya plaket vermek için sahneye çıkan Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Funda Arar'a sürpriz yaparak Kumlucalı hayranları tarafından "2017 yılı Yörük Güzeli" seçildiğini bildirdi. Funda Arar'a domatesten yapılmış taç ve üzerinde "2017 yılı Yörük Güzeli" yazıyı takan Başkan Çetinkaya, sanatçıya eliyle Kumluca domatesi yedirdi.



Belediye Meclis Üyesi Dilek Cengiz tarafından da 2017 yılı Yörük Güzeli seçilen Funda Arar'ın boyuna Yörüklüğün simgesi "poşu" bağlandı. Kendisinin Yörük Güzel'i seçilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Arar, ayrıca yediği domateslerin de tadının çok güzel bulduğunu söyledi.