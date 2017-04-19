Şarkıcı 'Çılgın Sedat' Burun Ameliyatı Oldu

SAMSUN'a gelen ve 'Çılgın Sedat' olarak tanınan şarkıcı Sedat Kapurtu, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş'a burun estetiği ameliyatı oldu.



Samsun'da Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş tarafından şarkıcı Sedat Karputu'ya burun estetiği ameliyatı yapıldı. Survivor Yarışması'nda da ünlüler takımında yer alan ve bir süre önce elenen Kapurtu, nefes darlığı problemi yaşadığını belirterek, "Survivor yarışmasında da bunu hissettim. Gelir gelmez Hayati hocamla buluştuk. Samsun'a gelerek ameliyat oldum" dedi.



Doç.Dr. Hayati Akbaş ise, "Sedat'ta burunda solunumu engelleyen kemik eğriliği vardı. Aynı zamanda burnun üzerinde biraz kemer vardı. Bir de ucu bir miktar aşağı doğru düşüktü. Solunuma yönelik bir müdahale yaparken estetik görsele yönelik müdahaleyi de yapmış olduk. İkisini bir arada yapmış oldum. Şuan durumu gayet iyi" şeklinde konuştu.



- Samsun