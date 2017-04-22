Şark Dişçisi
Yazan: Hagop Baronyan Çeviren: Boğos Çalgıcıoğlu Yöneten: Engin Alkan Müzik: Selim Atakan Şarkı Sözleri: Engin Alkan Dekor ve Işık Tasarımı: Cem Yılmazer Kostüm Tasarımı: Tomris Kuzu Koreograf: Dicle Doğan Müzik Düzenleme: Burçak Çöllü Oynayanlar: Engin Alkan, Bedia Ener, Çağdaş Tekin,...
Yazan: Hagop Baronyan
Çeviren: Boğos Çalgıcıoğlu
Yöneten: Engin Alkan
Müzik: Selim Atakan
Şarkı Sözleri: Engin Alkan
Dekor ve Işık Tasarımı:
Kostüm Tasarımı:
Tomris Kuzu
Koreograf: Dicle Doğan
Müzik Düzenleme:
Burçak Çöllü
Oynayanlar: Engin Alkan,
Bedia Ener, Çağdaş Tekin,
Deniz Gürsucu, Mert Tiryaki,
Cansu Ecem Karabulut,
Mesut Özsoy, Gökhan Kum,
Hakan Kahraman, Suat
Onur Çalık, Şeyma Gökçe
Cengiz, Yüce Armağan
Erkek, Ferya Soysal, Nihan
Işık, Orkestra: Erhan Can
Dereçiçek, Boğaç Batu Erol,
Mevlüt Can Kaplan,
Haydar Demir
> Tam '15 > İndirimli '10
> Süre: 2 Perde / 3 Saat
> 15+
> 15-25 yaş arası gençler ve 65 yaş üzeri tiyatro severler, her cumartesi saat 15: 00'te
sahnelenen matinemizi "askıda bilet" uygulamamızdan yararlanarak ücretsiz izleyebilirler.
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Bursa Nazım Hikmet Kültür Evi
Mekan Adresi : 100. Yıl Mah. Ertuğrulkent Nazım Hikmet Evi
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Şark Dişçisi
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi' : Hayır