Şark Dişçisi

Şark Dişçisi tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Şark Dişçisi

Şark Dişçisi tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

"Parası için evlendiği, kendinden yaşça büyük karısını her fırsatta aldatan Taparnigos'un hır gür içinde geçen mutsuz evliliğin çevresinde gelişir olaylar. Şark Dişçisi namıyla İstanbul'da hatırı sayıılır bir üne sahip dişçi Taparnigos çapkınlık ve hovardalık için kendisini Pera sokaklarına attığı bir gece öfkeli karısı Marta'nın kılık değiştirerek peşine düşmesi sonucu hayatının en zor saatlerini yaşayacaktır. Karısını aldattığı kadının kocası Tovmas'ın, zorla evlendirmek istediği kızının ve sarsak uşağının da araya girmesiyle işler içinden çıkılmaz bir dolantı komedyasına dönüşecek ve sonunda herkes hakkettiğini bulacaktır."

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bakırköy

Mekan : Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi

Mekan Adresi : Ataköy 9.kısım, Atrium yanı

Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Şark Dişçisi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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