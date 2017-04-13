Şark Dişçisi tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



"Parası için evlendiği, kendinden yaşça büyük karısını her fırsatta aldatan Taparnigos'un hır gür içinde geçen mutsuz evliliğin çevresinde gelişir olaylar. Şark Dişçisi namıyla İstanbul'da hatırı sayıılır bir üne sahip dişçi Taparnigos çapkınlık ve hovardalık için kendisini Pera sokaklarına attığı bir gece öfkeli karısı Marta'nın kılık değiştirerek peşine düşmesi sonucu hayatının en zor saatlerini yaşayacaktır. Karısını aldattığı kadının kocası Tovmas'ın, zorla evlendirmek istediği kızının ve sarsak uşağının da araya girmesiyle işler içinden çıkılmaz bir dolantı komedyasına dönüşecek ve sonunda herkes hakkettiğini bulacaktır."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi



Mekan Adresi : Ataköy 9.kısım, Atrium yanı



Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Şark Dişçisi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır