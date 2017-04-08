Şark Dişçisi

Yazan: Hagop Baronyan Çeviren: Boğos Çalgıcıoğlu Yöneten: Engin Alkan Müzik: Selim Atakan Şarkı Sözleri: Engin Alkan Dekor ve Işık Tasarımı: Cem Yılmazer Kostüm Tasarımı: Tomris Kuzu Koreograf: Dicle Doğan Müzik Düzenleme: Burçak Çöllü Oynayanlar: Engin Alkan, Bedia Ener, Çağdaş Tekin,...

Şark Dişçisi

Yazan: Hagop Baronyan

Çeviren: Boğos Çalgıcıoğlu

Yöneten: Engin Alkan

Müzik: Selim Atakan

Şarkı Sözleri: Engin Alkan

Dekor ve Işık Tasarımı:

Cem Yılmazer

Kostüm Tasarımı:

Tomris Kuzu

Koreograf: Dicle Doğan

Müzik Düzenleme:

Burçak Çöllü

Oynayanlar: Engin Alkan,

Bedia Ener, Çağdaş Tekin,

Deniz Gürsucu, Mert Tiryaki,

Cansu Ecem Karabulut,

Mesut Özsoy, Gökhan Kum,

Hakan Kahraman, Suat

Onur Çalık, Şeyma Gökçe

Cengiz, Yüce Armağan

Erkek, Ferya Soysal, Nihan

Işık, Orkestra: Erhan Can

Dereçiçek, Boğaç Batu Erol,

Mevlüt Can Kaplan,

Haydar Demir

> Tam '15 > İndirimli '10

> Süre: 2 Perde / 3 Saat

> 15+

> 15-25 yaş arası gençler ve 65 yaş üzeri tiyatro severler, her cumartesi saat 15: 00'te

sahnelenen matinemizi "askıda bilet" uygulamamızdan yararlanarak ücretsiz izleyebilirler.



Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Bursa Nazım Hikmet Kültür Evi

Mekan Adresi : 100. Yıl Mah. Ertuğrulkent Nazım Hikmet Evi

Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Şark Dişçisi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi' : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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