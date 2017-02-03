Parası için evlendiği, kendinden yaşça büyük karısını her fırsatta aldatan Taparnigos'un hır gür içinde geçen mutsuz evliliğin çevresinde gelişir olaylar. Şark Dişçisi namıyla İstanbul'da hatırı sayılır bir üne sahip dişçi Taparnigos çapkınlık ve hovardalık için kendisini Pera sokaklarına attığı bir gece öfkeli karısı Marta'nın kılık değiştirerek peşine düşmesi sonucu hayatının en zor saatlerini yaşayacaktır. Karısını aldattığı kadının kocası Tovmas'ın, zorla evlendirmek istediği kızının ve sarsak uşağının da araya girmesiyle işler içinden çıkılmaz bir dolantı komedyasına dönüşecek ve sonunda herkes hakkettiğini bulacaktır.



Yazan: Hagop BaronyanÇeviren: Boğos ÇalgıcıoğluYöneten: Engin AlkanMüzik: Selim AtakanŞarkı Sözleri : Engin AlkanDokor ve Işık Tasarımı: Cem YılmazerKostüm Tasarımı: Tomris KuzuKoreograf: Dicle DoğanMüzik Düzenleme: Burçak ÇöllüOynayanlar: Engin Alkan, Bedia Ener,Çağdaş Tekin, DenizGürsucu, Mert Tiryaki, Cansu Ecem Karabulut, MesutÖzsoy, Gökhan Kum, Hakan Kahraman, Suat Onur Çalık, Şeyma Gökçe Cengiz,Yüce Armağan Erkek, FeryaSoysal, Nihan IşıkOrkestra: Erhan Can Dereçiçek, Boğaç, Batu Erol, Mevlüt CanKaplan, Haydar DemirTam 15TL - İndirimli 10TLSüre: 2 Perde / 3 Saat15TL