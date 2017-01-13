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Şark Dişçisi

Şark Dişçisi

Yazan: Hagop Baronyan,Çeviren: Boğos Çalgıcıoğlu,Yöneten: Engin Alkan, Müzik: Selim Atakan, Şarkı Sözleri: Engin Alkan, Dokor ve IşıkTasarımı: Cem Yılmazer,Kostüm Tasarımı: TomrisKuzu, Koreograf: DicleDoğan, Müzik Düzenleme: Burçak Çöllü, Oynayanlar: Engin Alkan, Bedia Ener,Çağdaş...

Şark Dişçisi

Yazan: Hagop Baronyan,

Çeviren: Boğos Çalgıcıoğlu,

Yöneten: Engin Alkan, Müzik:

Selim Atakan, Şarkı Sözleri:

Engin Alkan, Dokor ve Işık

Tasarımı: Cem Yılmazer,

Kostüm Tasarımı: Tomris

Kuzu, Koreograf: Dicle

Doğan, Müzik Düzenleme:

Burçak Çöllü, Oynayanlar:

Engin Alkan, Bedia Ener,

Çağdaş Tekin, Deniz

Gürsucu, Mert Tiryaki, Cansu

Ecem Karabulut, Mesut

Özsoy, Gökhan Kum, Hakan

Kahraman, Suat Onur

Çalık, Şeyma Gökçe Cengiz,

Yüce Armağan Erkek, Ferya

Soysal, Nihan Işık, Orkestra:

Erhan Can Dereçiçek, Boğaç

Batu Erol, Mevlüt Can

Kaplan, Haydar Demir

> Tam ?15 > İndirimli ?10

> Süre: 2 Perde / 3 Saat

> 15+

> 15-25 yaş arası gençler ve 65 yaş üzeri tiyatro severler, her cumartesi saat 15: 00'te sahnelenen matinemizi "askıda bilet" uygulamamızdan yararlanarak ücretsiz izleyebilirler.

Kaynak: Etkinlik.io

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