Şark Dişçisi

Yazan: Hagop Baronyan,



Çeviren: Boğos Çalgıcıoğlu,



Yöneten: Engin Alkan, Müzik:



Selim Atakan, Şarkı Sözleri:



Engin Alkan, Dokor ve Işık



Tasarımı: Cem Yılmazer,



Kostüm Tasarımı: Tomris



Kuzu, Koreograf: Dicle



Doğan, Müzik Düzenleme:



Burçak Çöllü, Oynayanlar:



Engin Alkan, Bedia Ener,



Çağdaş Tekin, Deniz



Gürsucu, Mert Tiryaki, Cansu



Ecem Karabulut, Mesut



Özsoy, Gökhan Kum, Hakan



Kahraman, Suat Onur



Çalık, Şeyma Gökçe Cengiz,



Yüce Armağan Erkek, Ferya



Soysal, Nihan Işık, Orkestra:



Erhan Can Dereçiçek, Boğaç



Batu Erol, Mevlüt Can



Kaplan, Haydar Demir



> Tam ?15 > İndirimli ?10



> Süre: 2 Perde / 3 Saat



> 15+



> 15-25 yaş arası gençler ve 65 yaş üzeri tiyatro severler, her cumartesi saat 15: 00'te sahnelenen matinemizi "askıda bilet" uygulamamızdan yararlanarak ücretsiz izleyebilirler.