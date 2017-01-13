Yazan: Hagop Baronyan,
Çeviren: Boğos Çalgıcıoğlu,
Yöneten: Engin Alkan, Müzik:
Selim Atakan, Şarkı Sözleri:
Engin Alkan, Dokor ve Işık
Tasarımı: Cem Yılmazer,
Kostüm Tasarımı: Tomris
Kuzu, Koreograf: Dicle
Doğan, Müzik Düzenleme:
Burçak Çöllü, Oynayanlar:
Engin Alkan, Bedia Ener,
Çağdaş Tekin, Deniz
Gürsucu, Mert Tiryaki, Cansu
Ecem Karabulut, Mesut
Özsoy, Gökhan Kum, Hakan
Kahraman, Suat Onur
Çalık, Şeyma Gökçe Cengiz,
Yüce Armağan Erkek, Ferya
Soysal, Nihan Işık, Orkestra:
Erhan Can Dereçiçek, Boğaç
Batu Erol, Mevlüt Can
Kaplan, Haydar Demir
> Tam ?15 > İndirimli ?10
> Süre: 2 Perde / 3 Saat
> 15+
> 15-25 yaş arası gençler ve 65 yaş üzeri tiyatro severler, her cumartesi saat 15: 00'te sahnelenen matinemizi "askıda bilet" uygulamamızdan yararlanarak ücretsiz izleyebilirler.
Şark Dişçisi
Yazan: Hagop Baronyan,Çeviren: Boğos Çalgıcıoğlu,Yöneten: Engin Alkan, Müzik: Selim Atakan, Şarkı Sözleri: Engin Alkan, Dokor ve IşıkTasarımı: Cem Yılmazer,Kostüm Tasarımı: TomrisKuzu, Koreograf: DicleDoğan, Müzik Düzenleme: Burçak Çöllü, Oynayanlar: Engin Alkan, Bedia Ener,Çağdaş...
Yazan: Hagop Baronyan,