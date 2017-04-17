Şark Bülbülü Celal Güzelses Küçükçekmece'de Anıldı
Diyarbakırlı halk müziği üstadı merhum Celal Güzelses, Küçükçekmece’de anıldı.
Diyarbakırlı halk müziği üstadı merhum Celal Güzelses, Küçükçekmece'de anıldı. Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen programda, halk müziğinin sevilen sesleri Bedri Ayseli ve Ender Balkır, Celal Güzelses türküleri seslendirerek usta sanatçıyı türküleriyle yad etti.
Diyarbakırlı halk müziği üstadı merhum Celal Güzelses, Küçükçekmece'de düzenlenen programla anıldı. Programda, halk müziğinin sevilen sesleri Bedri Ayseli ve Ender Balkır, Celal Güzelses türküleri seslendirerek usta sanatçıyı türküleriyle yad etti. Başak İkiz moderatörlüğünde Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Kuzugüden ve Besim Müftüoğlu'da katıldı.
"Şark Bülbülü ünvanını Atatürk vermişti"
Aslen Diyarbakırlı olan Bedri Ayseli, Celal Güzelses'in nağmeleriyle büyüdüğü için şanslı olduğunu ifade ettiği konuşmasında, "Onun yaşadığı döneme yetişemedim. Ama cenazesini hatırlıyorum. Çok kalabalıktı. Mekanı cennet olsun. Ona şark bülbülü ünvanını da Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. Celal Güzelses'in sesinden ve musiki bilgisinden etkilenmiştir" diye konuştu.
Türküleriyle anıldı
Ender Balkır ve Bedri Ayseli üstad Celal Güzelses'in 'Bahçede Yeşil Hıyar, Yaş Destanı, Ağlama Yar' gibi türkülerini seslendirerek, usta ismi Diyarbakır türküleriyle yad etti. Sanatçılara orkestrada Fuat İkiz, Kenan Elmas, Göktuğ Çelik, Yaşar Erdoğan ve Serkan Yıldız eşlik etti. Program sonunda Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcıları Kuzugüden ve Müftüoğlu sanatçılara teşekkür ederek, çiçek takdim etti. - İSTANBUL