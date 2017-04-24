Sarız Belediye Başkan Yardımcısı'na PKK Gözaltısı

KAYSERİ'de PKK/KCK soruşturması kapsamında görevine son verilen Sarız İlçe Belediyesi Başkan Yardımcısı E.D., polis tarafından gözaltına alındı.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirlenen Sarız Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi E.D'nin görevine bir süre önce son verildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine E.D., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. E.D'nin polisteki sorgusu sürüyor. - Kayseri