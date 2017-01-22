Sarıyer'deki Spor Tesisine Şehidin Adı Verildi

Sarıyer'deki spor tesisine geçen yıl 23 Ocak'ta Şırnak'ın Cizre ilçesinde şehit düşen Üsteğmen Uğur Taşçı'nın adı verildi.



Sarıyer Belediyesinden yapılan açıklamada, Ferahevler Mahallesi'nde yaşayan Üsteğmen Taşçı'nın ailesiyle görüşülerek Adnan Kahveci Caddesi'nde yeni inşa edilen spor merkezine şehidin adının verildiği bildirildi.



Tesisin adının "Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı Parkı ve Spor Kompleksi" olduğunun ifade edildiği açıklamada, "10 bin metrekarelik alana, içerisinde basketbol ve futbol sahaları, jimnastik aletleri, seyir terası, yürüyüş parkuru, sosyal donatı alanı ile 7-14 yaş arasında gençlerin faydalanması için Sarıyer Belediyesinin her mahalleye kurduğu Gençlik Eğitim Merkezi şubesi ve 3-6 yaş arası çocukların eğitim aldığı Gündüz Bakımevi (Kreş) şubesi barındıran dev bir tesis inşa edildi." denildi.



Açıklamanın devamında, mahalle sakinlerinin uzun yıllar boyunca eksikliğini yaşadığı merkezin tamamlanmasıyla nice Uğur'ların yetişmesinin amaçlandığı vurgulandı.